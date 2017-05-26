Рютте: Сенат Нідерландів підтримає Угоду про асоціацію України з ЄС

П'ятниця, 26 травня 2017, 07:39

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте прогнозує, що 30 травня Сенат (верхня палата парламенту) підтримає Угоду про асоціацію між Україною і ЄС, після чого уряд зможе ратифікувати цей документ.

Про це Рютте заявив у коментарі "Радіо Свобода".

"Мій прогноз, що Сенат підтримає це наступного тижня. Після чого нідерландський уряд зможе ратифікувати Угоду про асоціацію. Це має відбутися наступного тижня, у вівторок. Ми мали добрі дебати щодо цього минулого вівторка (23 травня – ред.), відтак тепер можемо проголосувати і ратифікувати її", - відзначив Рютте.

Прем’єр Нідерландів сподівається, що схвалення Угоди Сенатом сприятиме стабілізації ситуації в регіоні.

"Це дуже позитивно для ЄС, для України, а також для Росії, тому що це допоможе стабілізувати ситуацію у регіоні", – зазначив Рютте.

Нагадаємо, 23 травня у Сенаті Нідерландів відбулись дебати щодо ратифікації Угоди, які засвідчили про утворення більшості на підтримку документу.

Голосування щодо схвалення Угоди Сенатом очікується 30 травня.

Схвалення ратифікації в Сенаті залишається останнім законодавчим кроком, який розблокує офіційний запуск асоціації Україна-ЄС.