У Британії знизили рівень терористичної загрози

Субота, 27 травня 2017, 14:23

Влада Великої Британії прийняла рішення знизити рівень терористичної загрози.

Про це заявила прем'єр-міністр Британії Тереза Мей, передає Reuters.

Рівень загрози був змінений з "критичного" на "дуже серйозний", що означає досить високу ймовірність терактів.

В результаті цього рішення з вулиць британських міст будуть відкликані військові, що надавали допомогу поліції.

Рішення знизити рівень загрози було прийняте за підсумками рейдів, здійснених правоохоронними органами після теракту на стадіоні в Манчестері.

Як відомо, внаслідок теракту загинули 22 людини і 116 отримали поранення.

Відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава".