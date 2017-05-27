У Британії знизили рівень терористичної загрози

Влада Великої Британії прийняла рішення знизити рівень терористичної загрози.
Про це заявила прем'єр-міністр Британії Тереза Мей, передає Reuters.
Рівень загрози був змінений з "критичного" на "дуже серйозний", що означає досить високу ймовірність терактів.
В результаті цього рішення з вулиць британських міст будуть відкликані військові, що надавали допомогу поліції.
Рішення знизити рівень загрози було прийняте за підсумками рейдів, здійснених правоохоронними органами після теракту на стадіоні в Манчестері.
Як відомо, внаслідок теракту загинули 22 людини і 116 отримали поранення.
Відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава".