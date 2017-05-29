Макрон назвав Russia Today та Sputnik органами пропаганди

Понеділок, 29 травня 2017, 19:11

Російським ЗМІ було відмовлено в акредитації у виборчому штабі Еммануеля Макрона через те, що вони поширюють пропаганду та наклеп.

Про це президент Франції Еммануель Макрон заявив, відповідаючи на запитання журналістів на спільній прес-конференції з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє Le Figaro.

"У мене завжди були чудові відносини з іноземними журналістами, але вони повинні буди журналістами. Якщо хтось поширює наклеп, то це вже не журналісти", - зазначив Макрон.

Він додав, що ці російські ЗМІ поводили себе як органи пропаганди.

"Russia Today та Sputnik не поводились як органи преси, вони поводились як органи впливу та пропаганди. Я відчув, що вони не повинні мати доступ до моєї штаб-квартири", - сказав Макрон.

Нагадаємо, виборчий штаб кандидата у президенти Франції Еммануеля Макрона відмовив в акредитації російським пропагандистським ЗМІ через "методичне та систематичне поширення брехні".