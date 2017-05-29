Макрон назвал Russia Today и Sputnik органами пропаганды

Понедельник, 29 мая 2017, 19:11

Российским СМИ было отказано в аккредитации в избирательном штабе Эммануэля Макрона из-за того, что они распространяют пропаганду и клевету.

Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, отвечая на вопросы журналистов на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Le Figaro.

"У меня всегда были прекрасные отношения с иностранными журналистами, но они должны быть журналистами. Если кто-то распространяет клевету, то это уже не журналисты", - отметил Макрон.

Он добавил, что эти российские СМИ вели себя как органы пропаганды.

"Russia Today и Sputnik не вели себя как органы прессы, они вели себя как органы влияния и пропаганды. Я почувствовал, что они не должны иметь доступ к моей штаб-квартиры", - сказал Макрон.

Напомним, избирательный штаб кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона отказал в аккредитации российским пропагандистским СМИ за "методическое и систематическое распространение лжи".