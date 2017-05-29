Молдова оголосила п'ятьох російських дипломатів персонами нон-грата

Понеділок, 29 травня 2017, 19:49

П'ятеро дипломатів посольства РФ в Молдові оголошено персонами нон-грата, їм наказано залишити Молдову.

Про це повідомляє Realitatea.

Інформацію про те, що п’ятеро російських дипломатів оголошено персонами нон-грата, підтвердив посол Росії в Молдові Фаріт Мухаметшин. Ноту про видворення було відправлено в посольство Росії в понеділок у другій половині дня.

Імен дипломатів не називають. За інформацією видання Newsmaker, один з них є помічником військового аташе посольства Росії в Молдові Олександра Грудіна.

Олександр Грудін замішаний у справі колишнього депутата від Демпартії Юрія Болбочану, якого в Молодові арештували за шпигунство і зраду Батьківщині.

Нагадаємо, у п'ятницю 26 травня Естонія заявила про видворення з країни двох російських дипломатів.