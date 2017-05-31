Знайти
АКТУАЛЬНО

В результаті теракту у Кабулі загинули 12 осіб, 92 отримали поранення

У Литві завершили комплектування батальйону НАТО

Теракт у дипломатичному кварталі Кабула: є загиблі, понад 50 поранених

Партія прем’єра Британії може втратити більшість у парламенті після виборів

В дипломатичному кварталі Кабула стався сильний вибух, є загиблі

Клімкін потролив Путіна через "русскую Анну", назвавши Пушкіна українцем




В результаті теракту у Кабулі загинули 12 осіб, 92 отримали поранення

Середа, 31 травня 2017, 08:54
фото, відео
Версія для друку Коментарі

В результаті вибуху замінованого автомобіля у центрі Кабулу  загинули щонайменше 12 осіб і 92 отримали поранення.

Про це повідомляє телеканал Aljazeera з посиланням на інформацію місцевих чиновників.

Чиновники також заявили, що потужний вибух став "одним з найбільших, які коли-небудь сталися в афганській столиці".

Вибух стався в середу вранці біля площі Занбак, в 10-му районі Кабула неподалік від багатьох державних установ та іноземних посольств.

Співрозмовники телеканалу у поліції і лікарні також підтвердили загибель щонайменше дев'яти людей. Прес-секретар Міністерства охорони здоров'я Афганістану сказав, що десятки людей були доставлені в лікарню після вибуху.

Раніше повідомлялося, що в середу вранці терорист-смертник підірвав замінований автомобіль недалеко від посольства Німеччини у Кабулі.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
09:24
США почали постачати зброю сирійським курдам попри незгоду Туреччини
09:14
У Білому домі переконують, що Трамп і Меркель "добре ладнають"
08:54
фото, відео
В результаті теракту у Кабулі загинули 12 осіб, 92 отримали поранення
08:38
У Литві завершили комплектування батальйону НАТО
08:16
фото
Теракт у дипломатичному кварталі Кабула: є загиблі, понад 50 поранених
07:54
В дипломатичному кварталі Кабула стався сильний вибух, є загиблі
07:39
інфографіка
Партія прем’єра Британії може втратити більшість у парламенті після виборів
20:45
British Airways має два тижні, щоб врятувати свій бренд після комп’ютерного збою
20:31
У Середземному морі за тиждень затонули понад 50 мігрантів, десятки зникли безвісти
20:01
МЗС сподівається, що Нідерланди швидко завершать ратифікацію
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Юрій Панченко, Сергій Сидоренко, Європейська правда

Нідерланди сказали "так" асоціації. Якою є ціна рішення для України?

Дипломати, причетні до процесу, визнають, що головна задача нідерландського уряду була такою: він мав довести власному виборцю, що ЄС пішов на поступки. Результат став катастрофою не лише для України, але й не меншою мірою – для самого Євросоюзу...

Євген Приходько, для Європейської правди

Біженці або санкції: чи піде Варшава на масштабний конфлікт з ЄС

Польський уряд категорично відмовляється приймати 6,1 тис. біженців. Суперечка вийшла на такий рівень, що в Єврокомісії вже навіть заявили про можливість скорочення фінансування для Польщі. У відповідь Варшава погрожує блокуванням євробюджету.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  