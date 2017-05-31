В результаті теракту у Кабулі загинули 12 осіб, 92 отримали поранення

Середа, 31 травня 2017, 08:54

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В результаті вибуху замінованого автомобіля у центрі Кабулу загинули щонайменше 12 осіб і 92 отримали поранення.

Про це повідомляє телеканал Aljazeera з посиланням на інформацію місцевих чиновників.

Чиновники також заявили, що потужний вибух став "одним з найбільших, які коли-небудь сталися в афганській столиці".

VIDEO: Moments after a powerful explosion from a suicide car bomb attack in Kabul that Afghan officials say has kill or wounded at least 50 pic.twitter.com/qlEgy4QkRN — Warrior Reports (@WarriorReports) 31 травня 2017 р.

Вибух стався в середу вранці біля площі Занбак, в 10-му районі Кабула неподалік від багатьох державних установ та іноземних посольств.

PHOTOS: At least 50 killed or wounded in car bomb attack in Kabul, Afghan officials say. pic.twitter.com/gyj8srekAw — Warrior Reports (@WarriorReports) 31 травня 2017 р.

Співрозмовники телеканалу у поліції і лікарні також підтвердили загибель щонайменше дев'яти людей. Прес-секретар Міністерства охорони здоров'я Афганістану сказав, що десятки людей були доставлені в лікарню після вибуху.

Раніше повідомлялося, що в середу вранці терорист-смертник підірвав замінований автомобіль недалеко від посольства Німеччини у Кабулі.