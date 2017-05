В результаті теракту у Кабулі загинули 12 осіб, 92 отримали поранення

В результаті вибуху замінованого автомобіля у центрі Кабулу загинули щонайменше 12 осіб і 92 отримали поранення.

Про це повідомляє телеканал Aljazeera з посиланням на інформацію місцевих чиновників.

Чиновники також заявили, що потужний вибух став "одним з найбільших, які коли-небудь сталися в афганській столиці".

VIDEO: Moments after a powerful explosion from a suicide car bomb attack in Kabul that Afghan officials say has kill or wounded at least 50 pic.twitter.com/qlEgy4QkRN