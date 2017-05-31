В результате теракта в Кабуле погибли 12 человек, 92 получили ранения

Среда, 31 мая 2017, 08:54

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В результате взрыва заминированного автомобиля в центре Кабула погибли, по меньшей мере, 12 человек и 92 получили ранения.

Об этом сообщает телеканал Aljazeera со ссылкой на информацию местных чиновников.

Чиновники также заявили, что мощный взрыв стал "одним из крупнейших, которые когда-либо произошли в афганской столице".

VIDEO: Moments after a powerful explosion from a suicide car bomb attack in Kabul that Afghan officials say has kill or wounded at least 50 pic.twitter.com/qlEgy4QkRN — Warrior Reports (@WarriorReports) 31 травня 2017 р.

Взрыв произошел в среду утром у площади Занбак, в 10-м районе Кабула недалеко от многих государственных учреждений и иностранных посольств.

Собеседники телеканала в полиции и больницы также подтвердили гибель не менее девяти человек.

PHOTOS: At least 50 killed or wounded in car bomb attack in Kabul, Afghan officials say. pic.twitter.com/gyj8srekAw — Warrior Reports (@WarriorReports) 31 травня 2017 р.

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Афганистана сказал, что десятки людей были доставлены в больницу после взрыва.

Ранее сообщалось, что в среду утром террорист-смертник взорвал заминированный автомобиль недалеко от посольства Германии в Кабуле.