В результате теракта в Кабуле погибли 12 человек, 92 получили ранения

В результате взрыва заминированного автомобиля в центре Кабула погибли, по меньшей мере, 12 человек и 92 получили ранения.
Об этом сообщает телеканал Aljazeera со ссылкой на информацию местных чиновников.
Чиновники также заявили, что мощный взрыв стал "одним из крупнейших, которые когда-либо произошли в афганской столице".
VIDEO: Moments after a powerful explosion from a suicide car bomb attack in Kabul that Afghan officials say has kill or wounded at least 50 pic.twitter.com/qlEgy4QkRN— Warrior Reports (@WarriorReports) 31 травня 2017 р.
Взрыв произошел в среду утром у площади Занбак, в 10-м районе Кабула недалеко от многих государственных учреждений и иностранных посольств.
Собеседники телеканала в полиции и больницы также подтвердили гибель не менее девяти человек.
PHOTOS: At least 50 killed or wounded in car bomb attack in Kabul, Afghan officials say. pic.twitter.com/gyj8srekAw— Warrior Reports (@WarriorReports) 31 травня 2017 р.
Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Афганистана сказал, что десятки людей были доставлены в больницу после взрыва.
Ранее сообщалось, что в среду утром террорист-смертник взорвал заминированный автомобиль недалеко от посольства Германии в Кабуле.