В результате теракта в Кабуле погибли 12 человек, 92 получили ранения

В результате взрыва заминированного автомобиля в центре Кабула погибли, по меньшей мере, 12 человек и 92 получили ранения.

Об этом сообщает телеканал Aljazeera со ссылкой на информацию местных чиновников.

Чиновники также заявили, что мощный взрыв стал "одним из крупнейших, которые когда-либо произошли в афганской столице".

VIDEO: Moments after a powerful explosion from a suicide car bomb attack in Kabul that Afghan officials say has kill or wounded at least 50 pic.twitter.com/qlEgy4QkRN