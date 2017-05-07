Знайти
АКТУАЛЬНО

Макрон набирає понад 60% голосів на виборах президента Франції - ЗМІ

Штаб Макрона відновив роботу біля Лувру після евакуації

У Парижі евакуювали площу, де мали зібратися прихильники Макрона

Бойовики ІДІЛ атакували військову базу з американськими радниками в Іраку

Рейтинг партії Терези Мей зріс на 6% за тиждень - опитування

У Франції проходить другий тур виборів президента




Маттео Ренці обрали керівником правлячої в Італії Демократичної партії

Неділя, 07 травня 2017, 13:48
Версія для друку Коментарі

Колишній прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці виграв внутрішньопартійні вибори правлячої лівоцентристської Демократичної партії.

Про це повідомляє La Repubblica.

За кандидатуру Ренці на посаді секретаря партії проголосували близько 700 делегатів партійного з'їзду з тисячі.

Ренці після перемоги закликав до єдності всередині партії, "щоб повернутися до людей, і бути ближче до їхніх потреб".

Відзначається, що Демократична партія заявила про себе як про першу політичну силу в країні, випередивши рух "5 зірок". У 2018 році в Італії заплановані парламентські вибори.

Нагадаємо, що у грудні минулого року Ренці подав у відставку, спочатку з поста прем'єр-міністра, а потім - голови партії, після того, як на референдумі 4 грудня італійці відхилили запропоновану ним конституційну реформу.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
17:41
Макрон набирає понад 60% голосів на виборах президента Франції - ЗМІ
17:18
У Середземному морі за два дні врятували 6 тисяч мігрантів
16:42
Макрон впевнено переміг у заморських французьких територіях - ЗМІ
16:07
Штаб Макрона відновив роботу біля Лувру після евакуації
15:47
відео
У Туреччині в парку розваг обірвався трос на атракціоні, 10 осіб травмовано
14:52
фото
У Парижі евакуювали площу, де мали зібратися прихильники Макрона
14:31
У Німеччині перевірять всі казарми через знайдені нацистські матеріали
13:48
Маттео Ренці обрали керівником правлячої в Італії Демократичної партії
13:14
Вибори президента Франції: явка склала 28,23% станом на 12:00
13:04
На півночі Німеччини проходять місцеві вибори
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Оксана Мітрофанова, Жюльєн Плюшар, для Європейської правди

За три дні до президента: як змінить Францію обрання нового лідера

Із закликом підтримати Макрона до французів звернувся навіть футболіст Зінадін Зідан. Макрона готові підтримати чимало виборців з числа тих, хто у першому турі голосував за його опонентів. Та у лідера перегонів є серйозна проблема – суперечності в його передвиборчій програмі...

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Текст рішення Ради Європи щодо Криму: як Страсбург допомагає Україні виграти в Гаазі

"Європейська правда" розібралася, що затвердили у Страсбурзі, як це рішення допоможе нам у подальших судових процесах, а також з’ясувала, чому до останнього моменту не було впевненості, що рішення ухвалять... Спроби зірвати голосування справді мали місце...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
   Яндекс.Метрика
  