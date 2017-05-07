Маттео Ренці обрали керівником правлячої в Італії Демократичної партії

Неділя, 07 травня 2017, 13:48

Колишній прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці виграв внутрішньопартійні вибори правлячої лівоцентристської Демократичної партії.

Про це повідомляє La Repubblica.

За кандидатуру Ренці на посаді секретаря партії проголосували близько 700 делегатів партійного з'їзду з тисячі.

Ренці після перемоги закликав до єдності всередині партії, "щоб повернутися до людей, і бути ближче до їхніх потреб".

Відзначається, що Демократична партія заявила про себе як про першу політичну силу в країні, випередивши рух "5 зірок". У 2018 році в Італії заплановані парламентські вибори.

Нагадаємо, що у грудні минулого року Ренці подав у відставку, спочатку з поста прем'єр-міністра, а потім - голови партії, після того, як на референдумі 4 грудня італійці відхилили запропоновану ним конституційну реформу.