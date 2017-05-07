Маттео Ренци избрали главой правящей в Италии Демократической партии

Воскресенье, 07 мая 2017, 13:48

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци выиграл внутрипартийные выборы в правящей левоцентристской Демократической партии.

Об этом сообщает La Repubblica.

За кандидатуру Ренци на посту секретаря партии проголосовали около 700 делегатов партийного съезда из тысячи.

Ренци после победы призвал к единству внутри партии, "чтобы вернуться к людям, и быть ближе к их потребностям".

Отмечается, что Демократическая партия заявила о себе как о первой политической силе в стране, опередив движение "5 звезд". В 2018 году в Италии запланированы парламентские выборы.

Напомним, чв декабре прошлого года Ренци подал в отставку сначала с поста премьер-министра, а затем - председателя партии, после того, как на референдуме 4 декабря итальянцы отклонили предложенную им конституционную реформу.