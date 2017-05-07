Найти
АКТУАЛЬНО

Макрон набирает более 60% голосов на выборах президента Франции - СМИ

Штаб Макрона возобновил работу возле Лувра после эвакуации

В Париже эвакуировали площадь, где должны были собраться сторонники Макрона

Боевики ИГИЛ атаковали военную базу с американскими советниками в Ираке

Рейтинг партии Терезы Мэй выросла на 6% за неделю - опрос

Во Франции проходит второй тур выборов президента




Маттео Ренци избрали главой правящей в Италии Демократической партии

Воскресенье, 07 мая 2017, 13:48
Версия для печати Комментарии

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци выиграл внутрипартийные выборы в правящей левоцентристской Демократической партии.

Об этом сообщает La Repubblica.

За кандидатуру Ренци на посту секретаря партии проголосовали около 700 делегатов партийного съезда из тысячи.

Ренци после победы призвал к единству внутри партии, "чтобы вернуться к людям, и быть ближе к их потребностям".

Отмечается, что Демократическая партия заявила о себе как о первой политической силе в стране, опередив движение "5 звезд". В 2018 году в Италии запланированы парламентские выборы.

Напомним, чв декабре прошлого года Ренци подал в отставку сначала с поста премьер-министра, а затем - председателя партии, после того, как на референдуме 4 декабря итальянцы отклонили предложенную им конституционную реформу.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:41
Макрон набирает более 60% голосов на выборах президента Франции - СМИ
17:18
В Средиземном море за два дня спасли 6 тысяч мигрантов
16:42
Макрон уверенно победил в заморских французских территориях - СМИ
16:07
Штаб Макрона возобновил работу возле Лувра после эвакуации
15:47
видео
В Турции в парке развлечений оборвался трос на аттракционе, 10 травмированных
14:52
фото
В Париже эвакуировали площадь, где должны были собраться сторонники Макрона
14:31
В Германии проверят все казармы из-за найденных нацистских материалов
13:48
Маттео Ренци избрали главой правящей в Италии Демократической партии
13:14
Выборы президента Франции: явка составила 28,23% по состоянию на 12:00
13:04
На севере Германии проходят местные выборы
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Оксана Митрофанова, Жюльен Плюшар, для Европейской правды

За три дня до президента: как изменит Францию избрание нового лидера

С призывом поддержать Макрона к французам обратился даже футболист Зинадин Зидан. Макрона готовы поддержать немало избирателей из числа тех, кто в первом туре голосовал за его оппонентов. Но у лидера гонки есть серьезная проблема – противоречия в его предвыборной программе...

Сергей Сидоренко, Европейская правда

Решение Совета Европы по поводу Крыма: как Страсбург помогает Украине выиграть в Гааге

"Европейская правда" разобралась, что утвердили в Страсбурге, как это решение поможет нам в дальнейших судебных процессах, а также выяснила, почему до последнего момента не было уверенности, что решение примут... Попытки сорвать голосование действительно имели место...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка материалов возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
   Яндекс.Метрика
  