Маттео Ренци избрали главой правящей в Италии Демократической партии

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци выиграл внутрипартийные выборы в правящей левоцентристской Демократической партии.
Об этом сообщает La Repubblica.
За кандидатуру Ренци на посту секретаря партии проголосовали около 700 делегатов партийного съезда из тысячи.
Ренци после победы призвал к единству внутри партии, "чтобы вернуться к людям, и быть ближе к их потребностям".
Отмечается, что Демократическая партия заявила о себе как о первой политической силе в стране, опередив движение "5 звезд". В 2018 году в Италии запланированы парламентские выборы.
Напомним, чв декабре прошлого года Ренци подал в отставку сначала с поста премьер-министра, а затем - председателя партии, после того, как на референдуме 4 декабря итальянцы отклонили предложенную им конституционную реформу.