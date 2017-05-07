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Явка на виборах у Франції впала із повідомленням про ймовірного переможця

Неділя, 07 травня 2017, 20:12
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Кількість виборців, які голосують на дільницях у Франції, ближче до вечора суттєво знизилася.

Бельгійська франкомовна газета Le Soir стверджує про історично низьку явку станом на 17 годину за центральноєвропейським  часом.

Видання наводить дані міністерства внутрішніх справ, яке у Франції опікується проведенням виборів: станом на 17:00 проголосувало 65,3% виборців.  Для порівняння, у 2012 році цей показник склав 71,96%, у 2007 - 75,11%, у 2002 - 67,62%. В першому турі у 2017 році на цей час проголосувало 69,42% виборців.

Наразі невідомо, чи вплинуло на зниження явки повідомлення про імовірні результати голосування: за годину до того франкомовні ЗМІ Бельгії поширили повідомлення про те, що за попередніми результатами екзит-полів Макрон набирає понад 60% голосів на виборах президента Франції.

Оприлюднення цих результатів у французьких ЗМІ заборонене до завершення голосування.

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