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Вибори президента Франції: явка склала 28,2% станом на 12:00

Неділя, 07 травня 2017, 13:14
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У Франції на дільниці для голосування у другому турі виборів президента станом на 12:00 прийшли 28,23% виборців.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Франції у Twitter.

Сьогоднішня явка виборців трохи нижча у порівнянні із президентськими виборами у 2012 і майже на 6% нижча, ніж на виборах 2007 року.

Під час першого туру виборів президента явка на 12:00 складала 28,54% виборців.

Нагадаємо, у Франції в неділю проходить другий тур виборів президента країни. На пост глави держави претендують  лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон та кандидат від партії "Національний фронт" Марін Ле Пен.

Кандидати вже проголосували сьогодні вранці і відправилися в Париж, де очкуватимуть оголошення результатів.

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