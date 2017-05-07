Вибори президента Франції: явка склала 28,2% станом на 12:00

Неділя, 07 травня 2017, 13:14

У Франції на дільниці для голосування у другому турі виборів президента станом на 12:00 прийшли 28,23% виборців.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Франції у Twitter.

Сьогоднішня явка виборців трохи нижча у порівнянні із президентськими виборами у 2012 і майже на 6% нижча, ніж на виборах 2007 року.

Election #Presidentielle2017 28,23 %: taux de participation à 12h pour le 2nd tour en 🇫🇷 métropolitaine (30,66 % en 2012 et 34,11 % en 2007) pic.twitter.com/hNXPJjMMy2 — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 7 травня 2017 р.

Під час першого туру виборів президента явка на 12:00 складала 28,54% виборців.

Нагадаємо, у Франції в неділю проходить другий тур виборів президента країни. На пост глави держави претендують лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон та кандидат від партії "Національний фронт" Марін Ле Пен.

Кандидати вже проголосували сьогодні вранці і відправилися в Париж, де очкуватимуть оголошення результатів.