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У штабі Ле Пен конфлікт зі ЗМІ, скасовано акредитацію десятка видань

Неділя, 07 травня 2017, 20:42
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Штаб Ле Пен заборонив журналістам десятьох ЗМІ відвідувати заходи у штабі "Національного фронту, присвячені завершенню виборів президента Франції.

Про це повідомляє низка провідних французьких медіа, включаючи Liberation.

Повний перелік тих, кому закрили доступ до штабу НФ, наразі невідомий, але повідомляється, що із забороною вже стикнулися щонайменше десяток видань (як французьких, так і міжнародних), які перед тим успішно акредитувалися у штабі. Серед тих, хто потрапив під заборону - Charlie Hebdo, Buzzfeed, StreetPress, Mediapart, Rue89, les Jours, Quotidien, Explicite.

У відповідь на це кілька популярних французьких видань, в тому числі Libération, та Le Monde, оголосили бойкот в знак солідарності з колегами та написали, що не відвідуватимуть недільні поствиборчі події у штабі Ле Пен.

Як повідомлялося, за попередніми даними Макрон набирає понад 60% голосів на виборах президента Франції.

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