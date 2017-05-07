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Марін Ле Пен визнала поразку на виборах, Олланд вже привітав Макрона

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Марін Ле Пен визнала поразку на виборах, Олланд вже привітав Макрона

Неділя, 07 травня 2017, 21:32
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Кандидат на посаду президента Франції від партії "Національний фронту" Марін Ле Пен офіційно оголосила, що визнає свою поразку.

Про це повідомляє видання Le Fegaro, яке не доєдналося до бойкоту штабу НФ, проголошеного кількома ЗМІ.

"Бажаю йому успіху у боротьбі з величезними викликами, які чекають на нього", - додала Ле Пен.

Генсек НФ Ніколас Бей додав, що партія "визнає результати, які показало голосування, та підкреслює, що переміг Макрон". Водночас, Ле Пен зазначила що, на її думку, результати голосування роблять "Національний фронт" найрейтинговішою партією Франції.

Повідомляється також, що чинний президент Франції Франсуа Олланд у телефонній розмові "тепло привітав" Емануеля Макрона з перемогою. 

Як повідомляла "Європейська правда", перед тим всі екзіт-поли показали, що новим президентом Франції стає Емануель Макрон.

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