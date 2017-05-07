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Марин Ле Пен признала поражение на выборах, Олланд уже поздравил Макрона

Воскресенье, 07 мая 2017, 21:32
Версия для печати Комментарии

Кандидат на пост президента Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен официально объявила, что признает свое поражение.

Об этом сообщает издание Le Fegaro, которое не доєдналося к бойкоту штаба НФ, провозглашенного несколькими СМИ.

"Желаю ему успеха в борьбе с огромными вызовами, которые ждут его", - добавила Ле Пен.

Генсек НФ Николас Бей добавил, что партия "признает результаты, которые показало голосование, и подчеркивает, что победил Макрон". Вместе с тем, Ле Пен отметила, что, по ее мнению, результаты голосования делают "Национальный фронт" наиболее рейтинговой партией Франции.

Сообщается также, что действующий президент Франции Франсуа Олланд в телефонном разговоре "тепло поздравил" Эммануэля Макрона с победой.

Как сообщала "Европейская правда", перед тем все экзит-полы показали, что новым президентом Франции становится Эмануэль Макрон.

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