Марин Ле Пен признала поражение на выборах, Олланд уже поздравил Макрона

Воскресенье, 07 мая 2017, 21:32

Кандидат на пост президента Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен официально объявила, что признает свое поражение.

Об этом сообщает издание Le Fegaro, которое не доєдналося к бойкоту штаба НФ, провозглашенного несколькими СМИ.

"Желаю ему успеха в борьбе с огромными вызовами, которые ждут его", - добавила Ле Пен.

Генсек НФ Николас Бей добавил, что партия "признает результаты, которые показало голосование, и подчеркивает, что победил Макрон". Вместе с тем, Ле Пен отметила, что, по ее мнению, результаты голосования делают "Национальный фронт" наиболее рейтинговой партией Франции.

Сообщается также, что действующий президент Франции Франсуа Олланд в телефонном разговоре "тепло поздравил" Эммануэля Макрона с победой.

Как сообщала "Европейская правда", перед тем все экзит-полы показали, что новым президентом Франции становится Эмануэль Макрон.