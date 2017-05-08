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Ле Пен оголосила про "глибоку трансформацію" "Національного фронту"

Понеділок, 08 травня 2017, 10:24
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Марін Ле Пен після поразки у другому турі виборів президента Франції оголосила про "глибоку трансформацію" своєї партії "Національний фронт".

Про це повідомляє Le Figaro.

Ле Пен вважає, що партія потребує масштабної перебудови після президентських виборів. Очевидно, зміни спрямовані на участь у парламентських виборах, які відбудуться вже за місяць – 11 та 18 червня.

"Нам необхідно почати глибоку трансформацію нашого руху, щоб сформувати нову політичну силу, як до цього закликають багато французів", - сказала Ле Пен, виступаючи у Парижі після оголошення результатів.

Ле Пен також сказала, що вибори показали розподіл країни на "патріотів і глобалістів".

Нагадаємо, Еммануель Макрон переміг у другому турі президентських виборів у Франції, набравши 66,06% голосів. Його суперниця кандидат від ультраправих Марін Ле Пен отримала 33,94% голосів виборців.

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