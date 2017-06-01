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ЄК: наразі немає загрози, що Брюссель призупинить безвіз через реформи

Четвер, 01 червня 2017, 18:46
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В Брюсселі не бачать причин говорити про можливість призупинення безвізового режиму, попри окремі занепокоєння щодо реформ.

Про це заявив єврокомісар з питань європейської політики сусідства Йоганес Ган, відповідаючи на запитання кореспондента "Європейської  правди" в Києві.

Як відомо, ЄС ухвалив механізм призупинення безвізу, зокрема в разі якщо безвізова країна показує регрес у виконання реформ з безвізового плану, однак щодо України такої загрози немає.

"Наразі немає ознак або причин для того, щоби цей механізм був активований і я не бачу такої загрози на даний момент", - наголосив він.

Йоганес Ган закликав громадян України "радіти тому, що безвізовий режим ближчим часом запрацює" та не перейматися питанням призупинення, хоча перед тим у спілкуванні зі ЗМІ згадав про занепокоєння ЄК щодо виконання антикорупційної реформи.

 "Якщо досягнуті реформи будуть збережені, немає потреби опасатися, що цей механізм буде задіяний", - наголосив комісар.

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