ЄК: наразі немає загрози, що Брюссель призупинить безвіз через реформи

Четвер, 01 червня 2017, 18:46

В Брюсселі не бачать причин говорити про можливість призупинення безвізового режиму, попри окремі занепокоєння щодо реформ.

Про це заявив єврокомісар з питань європейської політики сусідства Йоганес Ган, відповідаючи на запитання кореспондента "Європейської правди" в Києві.

Як відомо, ЄС ухвалив механізм призупинення безвізу, зокрема в разі якщо безвізова країна показує регрес у виконання реформ з безвізового плану, однак щодо України такої загрози немає.

"Наразі немає ознак або причин для того, щоби цей механізм був активований і я не бачу такої загрози на даний момент", - наголосив він.

Йоганес Ган закликав громадян України "радіти тому, що безвізовий режим ближчим часом запрацює" та не перейматися питанням призупинення, хоча перед тим у спілкуванні зі ЗМІ згадав про занепокоєння ЄК щодо виконання антикорупційної реформи.

"Якщо досягнуті реформи будуть збережені, немає потреби опасатися, що цей механізм буде задіяний", - наголосив комісар.