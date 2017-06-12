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Безвізовим режимом з ЄС скористалися майже 1900 українців - ДПСУ

Понеділок, 12 червня 2017, 08:30
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Станом на ранок понеділка безвізовим режимом з Європою скористалося 1894 громадянина України.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян на своїй сторінці у Facebook.

" Станом на 6 годину 12 червня правом безвізу скористалося 1894 наших співвітчизники. 78% з цієї кількості перетнули кордон в автомобільних пунктах пропуску на кордонах з країнами ЄС. 22% - в пунктах пропуску для авіаційного сполучення ", - написав він.

Слободян підкреслив, що найпопулярнішим напрямком залишається Польща. 63% українців скористалися безвізом саме з цієї країни.

Спікер ДПСУ уточнив, що із загальної кількості охочих проїхати до Європи по безвізу, двом українцям було відмовлено.

В той же час у Департаменті консульської служби МЗС повідомили про 5 випадків відмов у в'їзді протягом першої доби дії безвізу.

 "В обох випадках - за попередні "гріхи" у стосунках з міграційним законодавством на території країн ЄС", зазначив він.
Як відомо, в ніч на 11 червня країни-члени Євросоюзу запровадили безвізовий режим для України.

Про те, як саме працює безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".

Детальніші роз’яснення читайте у статті: "Тонкощі безвізу: як діяти на кордоні, щоби уникнути проблем. Відповіді на питання читачів".

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