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Безвизовым режимом с ЕС воспользовались почти 1900 украинцев - ГПСУ

Понедельник, 12 июня 2017, 08:30
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По состоянию на утро понедельника безвизовым режимом с Европой воспользовалось 1894 гражданина Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 6:00 12 июня правом безвизовых поездок воспользовалось 1894 наших соотечественника. 78% из этого количества пересекли границу в автомобильных пунктах пропуска на границах со странами ЕС. 22% - в пунктах пропуска для авиационного сообщения", - написал он.

Слободян подчеркнул, что самым популярным направлением остается Польша. 63% украинский воспользовались безвизовых именно из этой страны.

Спикер ГНСУ уточнил, что из общего количества желающих проехать в Европу по безвизову, двум украинцам было отказано.

 "В обоих случаях - за предыдущие "грехи" в отношениях с миграционным законодательством на территории стран ЕС", отметил он.

В то же время в Департаменте консульской службы МИД сообщили о 5 случаях отказов во въезде в течение первых суток действия безвиза.

Как известно, в ночь на 11 июня страны-члены Евросоюза ввели безвизовый режим для Украины.

О том, как будет работать безвизовый режим с Евросоюзом, читайте в статье: "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".

Более подробные разъяснения читайте в статье: "Тонкости безвиза: как действовать на границе, чтобы избежать проблем. Отвечаем на вопросы читателей".

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