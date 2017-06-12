Вже понад 2300 українців без віз перетнули кордон з ЄС - ДПСУ

Понеділок, 12 червня 2017, 13:45

Від початку запровадження для громадян України безвізових поїздок станом на 12-ту годину 12 червня кордон з країнами ЄС перетнули понад 98 тисяч українців, серед них кордон без віз перетнули 2302 особи.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

"15195 громадян України кордон до країн ЄС перетнули по біометричних паспортах. З них 2302 – це ті, хто скористалися саме можливостями безвізу і перетинали кордон, маючи лише біометричний паспорт", - йдеться у повідомленні.

24% із цієї кількості - це пасажири авіаційних пунктів пропуску. Решта – прямували через автомобільні та залізничні пункти пропуску.

Повідомляється, що чотирьом громадянам України відмовлено в перетині кордону до ЄС через перевищення терміну перебування на території країни попереднього в'їзду.

Як відомо, в ніч на 11 червня країни-члени Євросоюзу запровадили безвізовий режим для України.

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