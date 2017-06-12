Знайти
АКТУАЛЬНО

Місцеві вибори в Італії: популісти з руху "5 зірок" програли у великих містах

Безвізовим режимом з ЄС скористалися майже 1900 українців - ДПСУ

Партія Макрона виграла перший тур парламентських виборів у Франції

Ле Пен провалилася на парламентських виборах у Франції, матиме до 1% мандатів

Лише 3% українців, що перетнули кордон в неділю, їхали без візи в паспорті

У Франції сенсаційно перемагає партія Макрона, матиме дві третини місць в парламенті



Вже понад 2300 українців без віз перетнули кордон з ЄС - ДПСУ

Понеділок, 12 червня 2017, 13:45
Версія для друку Коментарі

Від початку запровадження для громадян України безвізових поїздок станом на 12-ту годину 12 червня кордон з країнами ЄС перетнули понад 98 тисяч українців, серед них кордон без віз перетнули 2302 особи.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

"15195 громадян України кордон до країн ЄС перетнули по біометричних паспортах. З них 2302 – це ті, хто скористалися саме можливостями безвізу і перетинали кордон, маючи лише біометричний паспорт", - йдеться у повідомленні.

24% із цієї кількості - це пасажири авіаційних пунктів пропуску. Решта – прямували через автомобільні та залізничні пункти пропуску.

Повідомляється, що чотирьом громадянам України відмовлено в перетині кордону до ЄС через перевищення терміну перебування на території країни попереднього в'їзду.

Як відомо, в ніч на 11 червня країни-члени Євросоюзу запровадили безвізовий режим для України.

Читайте також на сайті ЄвроПравди: "Перший день безвізу: що вимагали в українців на кордоні та чому не всіх пустили до ЄС"

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
15:03
ЄК у вівторок розпочне процедуру проти трьох країн ЄС через біженців - ЗМІ
14:55
Стерджен закликає створити команду з "чотирьох націй" для переговорів з Brexit
14:50
фото
На півдні Румунії розбився військовий літак МіГ-21 Lancer
14:29
Країни ЄС планують розробку винищувача нового покоління
14:27
Норвегія хоче заборонити у школах паранджу, яка закриває все обличчя
14:12
Британський міністр з Brexit: переговори з ЄС можуть розпочатися пізніше
13:45
У Німеччині затримали чотирьох ймовірних членів терористичної організації
13:45
Вже понад 2300 українців без віз перетнули кордон з ЄС - ДПСУ
13:26
Гройсман прокоментував скандал з українськими винищувачами у Хорватії
13:18
У Брюсселі хочуть збудувати нову будівлю Європарламенту за півмільярда євро
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда

Перший день безвізу: що вимагали в українців на кордоні та чому не всіх пустили до ЄС

Всі бачили, які черги стоять за паспортами, та чи можна говорити про ажіотаж на кордоні? Чому вже є повідомлення про перші відмови у допуску українців до ЄС? Які саме перевірки документів стали реальністю? Всі деталі першого дня безвізу – у статті на ЄвроПравді.

Надія Коваль, для Європейської правди

Макрон непереможний: хто став жертвою політичного оновлення у Франції

Перемога в першому турі "Вперед, Республіко" незабаром має перетворитися на абсолютну більшість у парламенті. Говорити про серйозну парламентську опозицію стає дедалі складніше. Ложкою дьогтю для партії Макрона стала явка виборців – лише 48%.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  