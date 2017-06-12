Уже более 2300 украинцев без виз пересекли границу с ЕС - ГПСУ

Понедельник, 12 июня 2017, 13:45

С начала введения для граждан Украины безвизовых поездок по состоянию на 12:00 12 июня границу со странами ЕС пересекли более 98 тысяч украинцев, среди них границу без виз пересекли 2302 человека.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

"15 195 граждан Украины границу в страны ЕС пересекли по биометрическим паспортам. Из них 2302 - это те, кто воспользовались именно возможностями безвиза и пересекали границу, имея только биометрический паспорт", - говорится в сообщении.

24% из этого количества - это пассажиры авиационных пунктов пропуска. Остальные - направлялись через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска.

Сообщается, что четырем гражданам Украины отказано в пересечении границы в ЕС из-за превышения срока пребывания на территории страны предыдущего въезда.

Как известно, в ночь на 11 июня страны-члены Евросоюза ввели безвизовый режим для Украины.

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