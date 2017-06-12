Британські туристи симулюють отруєння на курортах Іспанії: МЗС просить припинити

Понеділок, 12 червня 2017, 18:56

Міністерство закордонних справ Великої Британії радить британцям, які відвідують іспанський острів Майорка, не вдавати проблеми зі здоров’ям нібито через погану їжу.

Про це повідомляє Associated Press.

Офіційне попередження з’явилося після багатьох повідомлень про людей, які висувають сумнівні претензії з приводу харчового отруєння, і арешту однієї людини, яка, ймовірно, подала неправдиву заяву.

МЗС просить британців "подавати скаргу або висувати претензію, якщо ви дійсно постраждали від травми або хвороби. Якщо ви подаєте умисно неправдиву заяву, вам може загрожувати юридична відповідальність у Британії або Іспанії".

Середземноморський острів Майорка дуже популярний серед британських туристів.