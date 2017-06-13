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За два дні дії безвізу ним скористалися майже 3 тисячі українців – ДПСУ

Вівторок, 13 червня 2017, 07:43
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За понад дві доби в рамках дії безвізового режиму кордон між Україною і ЄС перетнули 2910 українців.

Про це повідомив на сторінці у Facebook речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

"Станом на 6 годину 13 червня кордон України до країн ЄС в рамках безвізу перетнуло 2910 наших співвітчизників. Це ті, що мали з собою лише біометричні паспорти" - повідомив він.

70% українців скористалися автомобільними пунктами пропуску, 7% - залізничними, ще 23% перетинали кордон в аеропортам.

За словами речника ДПСУ, за цей час зафіксовано 6 випадків відмов, 4 з яких стосуються порушення міграційного законодавства. Двом українцям не дозволили в’їзд, оскільки вони не змогли підтвердити мету свого перебування.

"Двох наших співвітчизників повернули служби Італії, оскільки останні не змогли підтвердити належний рівень фінансового забезпечення та не мали зворотніх квитків" - пояснив Олег Слободян.

Як відомо, в ніч на 11 червня країни-члени Євросоюзу запровадили безвізовий режим для України.

Про те, як саме працює безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".

Детальніші роз’яснення читайте у статті: "Тонкощі безвізу: як діяти на кордоні, щоби уникнути проблем. Відповіді на питання читачів".

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