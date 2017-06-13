За два дня действия безвиза им воспользовались почти 3 тысячи украинцев - ГПСУ

Вторник, 13 июня 2017, 07:43

В течение свыше двух суток в рамках действия безвизового режима границу между Украиной и ЕС пересекли 2910 украинцев.

Об этом сообщил на странице в Facebook пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

"По состоянию на 6 часов 13 июня границу Украины в страны ЕС в рамках безвизовых пересекло 2910 наших соотечественников. Это те, что имели с собой только биометрические паспорта", - сообщил он.

70% украинцев воспользовались автомобильными пунктами пропуска, 7% - железнодорожными, еще 23% пересекали границу в аэропортах.

По словам представителя ГПСУ, за это время зафиксировано 6 случаев отказов, 4 из которых касаются нарушения миграционного законодательства. Двум украинцам не позволили въезд, поскольку они не смогли подтвердить цель своего пребывания.

"Двух наших соотечественников вернули службы Италии, поскольку последние не смогли подтвердить надлежащий уровень финансового обеспечения и не имели обратных билетов", - пояснил Олег Слободян.

Как известно, в ночь на 11 июня страны-члены Евросоюза ввели безвизовый режим для Украины.

О том, как будет работать безвизовый режим с Евросоюзом, читайте в статье: "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".

Более подробные разъяснения читайте в статье: "Тонкости безвиза: как действовать на границе, чтобы избежать проблем. Отвечаем на вопросы читателей".