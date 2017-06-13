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Карта України без Криму з'явилась у Казахстані, МЗС готує ноту

Вівторок, 13 червня 2017, 10:24
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У центрі столиці Казахстану у рамках "Астана арт-фест" розмістили 84 фігури із прапорами та символікою різних країн, проте карта України виявилася без Криму.

Про це повідомляє ТСН.

Натомість на карті Росії півострів з'явився.

ТСН відзначає, що карти, ймовірно, перемалювали спеціально для президента РФ Володимира Путіна перед його приїздом до Астани.

"До того ж помітно, що карти перемалювали. І ймовірно це сталося перед самітом Шанхайської організації співробітництва, на який до Астани приїжджав Путін, адже від початку карти країн на фігури нанесли правильно", - повідомляє "Телевізійна служба новин".

 Карта України виявилася без Криму 
Карта Росії з Кримом 

Повідомляється, що ноту протесту Казахстану готує МЗС України через порушення міжнародного права.

"Зараз на найвищому державному рівні в Києві це питання розглядається. Поінформували казахстанську сторону і попросили вирішити цю проблему. Поки що невідомо, чия це була ініціатива", - заявив Володимир Джиджора, тимчасовий повірений у справах України в Республіці Казахстан.

Раніше повідомлялося, що британське видання Daily Mail в одній з новин назвав Крим частиною Росії.

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