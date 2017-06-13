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Видворені з Молдови російські дипломати вербували бойовиків на Донбас – Reuters

Вівторок, 13 червня 2017, 14:55
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Молдовська розвідка вважає, що п'ятеро російських дипломатів, які були видворені з Молдови минулого місяця, були шпигунами та вербували бойовиків для участі у конфлікті на Донбасі.  

Про це у вівторок, 13 червня, повідомляє Reuters із посиланням на джерело в уряді та два неназвані дипломатичні джерела.

За даними агентства, п’ятьох дипломатів прогнали з Молдови, тому що вони, ймовірно, були офіцерами, що працювали під прикриттям на російську військову розвідку.

Молдовські чиновники вважають, що росіяни вербували бойовиків з Гагаузії, яких перед боями відправляли у напіввійськовий тренувальний табір в Ростовській області на півдні Росії. Втім джерела, що спілкувалися на умовах анонімності, не уточнюють, яким чином та скільки саме було завербовано бойовиків.

За даними джерел, СБУ повідомляла молдовську владу про гагаузів, які борються на сході України.

Відповідаючи на питання Reuters, чи були п'ятеро росіян офіцерами ГРУ, прес-секретар молдовського МЗС заявила, що вони дипломати і відмовилася коментувати далі.

Міністерство закордонних справ Росії відмовилося від коментарів. Міністерство оборони Росії не відповіло на прохання стосовно надання коментарів.

Нагадаємо, Молдова 29 травня п'ятьох дипломатів посольства Росії в Молдові оголосила персонами нон грата. Згодом в уряді пояснили, що це було зроблено на основі інформації спецслужб. 

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