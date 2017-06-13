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У Росії відреагували на звинувачення щодо вербування дипломатами бойовиків

Вівторок, 13 червня 2017, 16:35
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Заступник голови МЗС Росії Григорій Карасін назвав порожньою балаканиною інформацію агентства Reuters про те, що вислані з Молдови російські дипломати вербували жителів країни для участі в конфлікті на сході України.

Про це Карасін заявив у коментарі "РИА Новости".

"Це абсолютно порожня балаканина, не підкріплена жодними фактами. Це спеціально хтось намагається прогнати інформаційну хвилю. Тим більше, що в Молдові непросте внутрішнє становище і йде протистояння політичних сил", - сказав Карасін.

Карасін запевнив, що "люди (дипломати) виконували абсолютно зрозумілі службові обов'язки, брали участь в двосторонніх контактах по військовій лінії".

Нагадаємо, раніше агентство Reuters з посиланням на урядові та дипломатичні джерела в Молодові повідомило, що вислані з країни російські дипломати були офіцерами ГРУ під прикриттям і вербували гагаузів для участі у війні на Донбасі. 

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