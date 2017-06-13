В России отреагировали на обвинения в вербовке дипломатами боевиков

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Вторник, 13 июня 2017, 16:35
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Замглавы МИД России Григорий Карасин назвал "пустой болтовней" информацию агентства Reuters о том, что высланные из Молдовы российские дипломаты вербовали жителей страны для участия в конфликте на востоке Украины.

Об этом Карасин заявил в комментарии "РИА Новости".

"Это абсолютно пустая болтовня, не подкрепленная никакими фактами. Это специально кто-то пытается прогнать информационную волну. Тем более, что в Молдове непростая внутренняя ситуация и идет противостояние политических сил", - сказал Карасин.

Карасин заверил, что "люди (дипломаты) выполняли абсолютно понятные служебные обязанности, участвовали в двусторонних контактах по военной линии".

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на правительственные и дипломатические источники в Молдове сообщило, что высланные из страны российские дипломаты были офицерами ГРУ под прикрытием и вербовали гагаузов для участия в войне на Донбассе.

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