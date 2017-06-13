Нідерланди зробили ще один офіційний крок для запуску асоціації Україна-ЄС

Вівторок, 13 червня 2017, 19:52

У міністерстві юстиції Нідерландів підписали закон про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Супер, що Мін'юст Нідерландів підписав закон про ратифікацію Угоди про асоціацію! Чекаємо завтра на публікацію в офіційному виданні", - зазначив міністр.

Супер, що Мін'юст Нідерландів підписав закон про ратифікацію Угоди про асоціацію! Чекаємо завтра на публікацію в офіційному виданні :) — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 13 червня 2017 р.

Після публікації у Нідерландах ратифікаційні грамоти будуть передані до Брюсселя. Після формального рішення Ради ЄС Угода про асоціацію набуде чинності.

У Європейському Союзі очікують, що Угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом набуде чинності в повному обсязі 1 вересня 2017 року.