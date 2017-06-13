Нидерланды сделали еще один официальный шаг для запуска ассоциации Украина-ЕС

Вторник, 13 июня 2017, 19:52

В министерстве юстиции Нидерландов подписали закон о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Супер, что Минюст Нидерландов подписал закон о ратификации Соглашения об ассоциации! Ждем завтра на публикацию в официальном издании", - отметил министр.

Супер, що Мін'юст Нідерландів підписав закон про ратифікацію Угоди про асоціацію! Чекаємо завтра на публікацію в офіційному виданні :) — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 13 червня 2017 р.

После публикации в Нидерландах ратификационные грамоты будут переданы в Брюссель. После формального решения Совета ЕС соглашение об ассоциации вступит в силу.

В Европейском Союзе ожидают, что Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом вступит в силу в полном объеме 1 сентября 2017.