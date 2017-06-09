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Король Нідерландів підписав Угоду про асоціацію Україна-ЄС

П'ятниця, 09 червня 2017, 13:38
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Король Нідерландів Віллем-Олександр підписав закон, ухвалений парламентом, яким ратифікується Угода про асоціацію між Україною та Європейський союзом.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко на прес-конференції у Харкові.

За словами Порошенка, король Нідерландів підписав документ 1 червня, а 8 червня сплив термін подачі можливої апеляції.

"Саме в ці години тривають завершальні процедури по ратифікації доленосної угоди про асоціацію…І сьогодні ми чекаємо публікації і формального рішення Ради Європейського союзу, яке завершить процесс ратифікації", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, 30 травня Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС 23 лютого. Після того, як ратифікаційні грамоти підписує король Нідерландів, їх надсилають до Брюсселя.

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