Даних про загибель українців внаслідок пожежі в Лондоні немає - посольство

Середа, 14 червня 2017, 10:52

Посольство України у Великій Британії повідомило, що наразі немає даних про жертви серед громадян України внаслідок пожежі в Лондоні.

Про це посольство України в Великій Британії повідомило у своєму Twitter.

"За інформацією поліції, у результаті пожежі в Лондоні є жертви (кількість не називається). На 08.00 14.06 громадян України серед загиблих немає", - йдеться у повідомленні.

За інформ. поліції, у результаті пожежі в Лондоні є жертви (кількість не називається).На 08.00 14.06 громадян України серед загиблих немає — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 14 червня 2017 р.

За останніми даними, в результаті пожежі у житловій багатоповерхівці у Лондоні постраждали вже понад 50 людей.

Раніше комісар пожежної служби підтвердила загибель кількох людей внаслідок пожежі у 27-поверхівці на заході Лондона. Точна кількість загиблих наразі невідома.

Як повідомлялося, на заході Лондона пожежею охоплено 27-поверховий житловий будинок.