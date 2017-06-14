Даних про загибель українців внаслідок пожежі в Лондоні немає - посольство

Посольство України у Великій Британії повідомило, що наразі немає даних про жертви серед громадян України внаслідок пожежі в Лондоні.
Про це посольство України в Великій Британії повідомило у своєму Twitter.
"За інформацією поліції, у результаті пожежі в Лондоні є жертви (кількість не називається). На 08.00 14.06 громадян України серед загиблих немає", - йдеться у повідомленні.
За інформ. поліції, у результаті пожежі в Лондоні є жертви (кількість не називається).На 08.00 14.06 громадян України серед загиблих немає— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 14 червня 2017 р.
За останніми даними, в результаті пожежі у житловій багатоповерхівці у Лондоні постраждали вже понад 50 людей.
Раніше комісар пожежної служби підтвердила загибель кількох людей внаслідок пожежі у 27-поверхівці на заході Лондона. Точна кількість загиблих наразі невідома.
Як повідомлялося, на заході Лондона пожежею охоплено 27-поверховий житловий будинок.