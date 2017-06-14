Данных о гибели украинцев при пожаре в Лондоне нет – посольство

Среда, 14 июня 2017, 10:52

Посольство Украины в Великобритании сообщило, что пока данных о жертвах среди граждан Украины в результате пожара в Лондоне нет.

Об этом посольство Украины в Великобритании сообщило в своем Twitter.

"По информации полиции, в результате пожара в Лондоне есть жертвы (количество не называется). На 08:00 14.06 граждан Украины среди погибших нет", - говорится в сообщении.

За інформ. поліції, у результаті пожежі в Лондоні є жертви (кількість не називається).На 08.00 14.06 громадян України серед загиблих немає — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 14 червня 2017 р.

По последним данным, в результате пожара в жилом многоэтажном здании в Лондоне пострадали уже более 50 человек.

Ранее комиссар пожарной службы подтвердила гибель нескольких человек в результате пожара в 27-этажке на западе Лондона. Точное число погибших пока неизвестно.

Как сообщалось, на западе Лондона пожаром охвачен 27-этажный жилой дом.