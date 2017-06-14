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У США на бейсбольному полі сталась стрілянина, поранено конгресмена

Середа, 14 червня 2017, 15:17
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Члена Палати представників, республіканця Стівена Скаліса, який представляє 1-й округ Луїзіани, було поранено під час стрілянини, що виникла на бейсбольному полі у Вірджинії.

Про це повідомляє Fox news.

Невідомий чоловік вранці 14 червня відкрив вогонь із гвинтівки та поранив конгресмена у бедро. Його госпіталізували. За повідомленням, його помічники теж були поранені.

Конгресмен Стів Скаліс серед чотирьох поранених 

Як повідомляє CBS News, загалом унаслідок стрілянини на бейсбольному полі було поранено четверо осіб. У повітрі пролунало щонайменше 50 пострілів.

Поліція Александрії у Twitter повідомила, що стрілка затримали й він не становить загрози.

Найближчим часом поліція обіцяє повідомити подробиці інциденту.

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