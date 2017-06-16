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У Польщі затримали українку, яка везла через кордон 8-річного сина у валізі

П'ятниця, 16 червня 2017, 11:17
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Польські митники у потязі Київ-Перемишль виявили жінку, яка намагалася провезти до Польщі 8-річного сина без біометричного паспорта, помістивши його у валізу.

Про це повідомляє Gazeta Wyborcza.

Інцидент стався опівдні у четвер під час здійснення контролю в потязі Київ-Перемишль на польсько-українському пункті перетину кордону в Медиці.

Як розповіла представниця польської митниці в Жешуві Едита Хабовська, увагу митників привернула нервова поведінка 50-річної жінки. Одна з валіз знаходилася біля неї, а не в багажному відділенні, як у решти пасажирів.

Жінка не хотіла надати валізу для контролю, відкривши застібку лише на кілька сантиметрів. Митники ж виявили, що у валізі під одягом знаходиться 8-річний хлопчик, після чого викликали швидку з огляду на стан дитини.

Валіза, в якій митники виявили хлопчика 

Зазначається, що жінка кількома днями раніше намагалася перетнути польський кордон з дитиною, однак отримала відмову у в’їзді через відсутність у хлопчика біометричного паспорта. Зокрема, жінка намагалася в'їхати до Польщі 11 червня - у перший день дії безвізового режиму між Україною та ЄС, у неї був біометричний паспорт, у дитини - закордонний паспорт старого зразка, повідомляє gazeta pl з посиланням на речницю Бещадського відділу прикордонної служби Польщі Анну Міхальську.

Митники передали жінку з сином прикордонникам, які висунули їй звинувачення у сприянні незаконного перетину кордону і оштрафували на 200 злотих. Після цього жінку з дитиною видворили до України.

Анна Міхальська зазначила, що громадянка України швидше за все не мала наміру лишатися в Польщі, оскільки розпитувала прикордонників про особливості контролю на польсько-німецькому кордоні.

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