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В Польше задержали украинку, которая везла через границу 8-летнего сына в чемодане

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В Польше задержали украинку, которая везла через границу 8-летнего сына в чемодане

Пятница, 16 июня 2017, 11:17
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Польские таможенники в поезде Киев-Перемышль обнаружили женщину, которая пыталась провезти в Польшу 8-летнего сына без биометрического паспорта, поместив его в чемодан.

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Инцидент произошел в полдень в четверг во время контроля в поезде Киев–Перемышль на польско-украинском пункте пересечения границы в Медыке.

Как рассказала представительница польской таможни в Жешуве Эдита Хабовска, внимание таможенников привлекла нервное поведение 50-летней женщины. Один из чемоданов находился у нее, а не в багажном отделении, как у остальных пассажиров.

Женщина не хотела предоставить чемодан для контроля, открыв застежку лишь на несколько сантиметров. Таможенники же обнаружили, что в чемодане под одеждой находится 8-летний мальчик, после чего вызвали скорую, учитывая состояние ребенка.

Чемодан, в котором таможенники обнаружили мальчика 

Отмечается, что женщина несколько дней назад пыталась пересечь польскую границу с ребенком, однако получила отказ во въезде из-за отсутствия у мальчика биометрического паспорта. 

В частности, женщина пыталась въехать в Польшу 11 июня - в первый день действия безвизового режима между Украиной и ЕС, у нее был биометрический паспорт, у ребенка - загранпаспорт старого образца, сообщает gazeta pl со ссылкой на пресс-секретаря Бещадского отдела пограничной службы Польши Анну Михальский..

Таможенники передали женщину с сыном пограничникам, которые выдвинули ей обвинения в содействии незаконному пересечению границы и оштрафовали на 200 злотых. После этого женщину с ребенком выдворили в Украину.

 Анна Михальская отметила, что гражданка Украины скорее всего не намеревалась оставаться в Польше, поскольку расспрашивала пограничников об особенностях контроля на польско-немецкой границе.

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