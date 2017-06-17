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МЗС РФ обурили плани України та Хорватії співпрацювати щодо реінтеграції територій

Субота, 17 червня 2017, 10:15
Версія для друку Коментарі

У міністерстві закордонних справ Росії розкритикували плани співпраці України та Хорватії у питанні реінтеграції окупованих територій.

Про це ідеться у коментарі департаменту інформації і друку МЗС РФ, опублікованому з приводу підписання  Україною та Хорватією плану співпраці щодо реінтеграції територій.

"Змушені знову підкреслити непродуктивність і недоречність таких кроків, які аж ніяк не сприяють врегулюванню внутрішньоукраїнського конфлікту", - зазначено у коментарі МЗС Росії.

В МЗС РФ шкодують, що в Загребі "вважають за краще просувати "доморощені" паралельні структури замість закликів до активізації діалогу у рамках механізмів мінської контактної групи".

У коментарі МЗС Росії вкотре звинувачує Київ у обстрілах на Донбасі та критикує Загреб через наміри наростити військову співпрацю з Україною.

Нагадаємо, Україна і Хорватія 13 червня підписали план взаємодії спільної робочої групи щодо співпраці в реінтеграції територій.

План визначає пріоритетні завдання на 2017 рік, серед яких - вивчення досвіду хорватської сторони з питань реінтеграції окупованих територій і повернення біженців, відновлення довіри населення і відновлення інфраструктури, залучення міжнародної допомоги, соціального забезпечення на реінтегрованих територіях.

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