18 червня у Франції проходить другий тур парламентських виборів.
Про це повідомляє Le Figaro.
Виборчі дільниці відкрилися о 8 ранку за місцевим часом.
Голосування триватиме до 18.00, у великих містах – до 20.00.
У голосуванні можуть взяти участь 47 мільйонів виборців.
Відповідно до мажоритарної системи, голосування у другому турі відбувається не за загальнонаціональними списками, а за конкретного кандидата в кожному виборчому окрузі. У першому турі в округах вдалося обрати лише чотирьох депутатів.
Як повідомлялося, голосування на заморських територіях Франції розпочалося у суботу.
За прогнозами, партія президента Еммануеля Макрона "Вперед, республіка!" разом із союзниками за підсумками виборів може розраховувати на рекордні 440-470 мандатів у 577-місному парламенті.
Альянс президентської партії "Вперед, республіка!" і партії MoDem здобув у першому турі парламентських виборів, який відбувся 11 червня, більше 32% голосів.