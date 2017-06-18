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У Франції проходить другий тур парламентських виборів

Неділя, 18 червня 2017, 09:51
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18 червня у Франції проходить другий тур парламентських виборів.

Про це повідомляє Le Figaro.

Виборчі дільниці відкрилися о 8 ранку за місцевим часом.

Голосування триватиме до 18.00, у великих містах – до 20.00.

У голосуванні можуть взяти участь 47 мільйонів виборців.

Відповідно до мажоритарної системи, голосування у другому турі відбувається не за загальнонаціональними списками, а за конкретного кандидата в кожному виборчому окрузі. У першому турі в округах вдалося обрати лише чотирьох депутатів.

Як повідомлялося, голосування на заморських територіях Франції розпочалося у суботу.

За прогнозами, партія президента Еммануеля Макрона "Вперед, республіка!" разом із союзниками за підсумками виборів може розраховувати на рекордні 440-470 мандатів у 577-місному парламенті.

Альянс президентської партії "Вперед, республіка!" і партії MoDem здобув у першому турі парламентських виборів, який відбувся 11 червня, більше 32% голосів.

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