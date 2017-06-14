Безвізовим режимом з ЄС скористалися майже 4,5 тисяч українців - ДПСУ

Середа, 14 червня 2017, 09:19

З початку дії безвізового режиму кордони країн ЄС перетнули 195 тис. громадян України, з них майже 4,5 тис - в рамках безвізового режиму.

Про це повідомляє прес-служба державної прикордонної служби України.

"Станом на 6 годину 14 червня від початку дії безвізового режиму поїздок для громадян України кордон з ЄС перетнули 195 тисяч наших співвітчизників. При цьому правом подорожей без віз скористалися 4478 українців" - повідомили в ДПСУ.

77% з тих, хто скористався безвіком, а це 3470 громадян, перетинали кордон на західній ділянці в автомобільних і залізничних пунктах пропуску, решта 23% користувалися послугами авіаційних портів.

Згідно з повідомленням, 7 громадянам, з початку дії безвізового режиму, було відмовлено у в'їзді на територію ЄС. У 4 випадках відмова пов'язана з порушенням міграційного законодавства ЄС, в 3 - з відсутністю зворотних квитків та недостатнім фінансовим забезпеченням поїздки.

Як відомо, в ніч на 11 червня країни-члени Євросоюзу запровадили безвізовий режим для України.

Про те, як саме працює безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".

Детальніші роз’яснення читайте у статті: "Тонкощі безвізу: як діяти на кордоні, щоби уникнути проблем. Відповіді на питання читачів".