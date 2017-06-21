МЗС Росії скасувало консультації з Держдепом США через нові санкції

Середа, 21 червня 2017, 20:47

Міністерство закордонних справ Росії скасувало черговий раунд консультацій з Державним департаментом США через запровадження нових санкцій відносно РФ.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, коментар якого опубліковано на сайті відомства.

Йдеться про призначену на 23 червня зустріч Рябкова з заступником держсекретаря США Томасом Шенноном.

За словами Рябкова, планувалося продовження двосторонніх консультацій щодо "подразників" в російсько-американських відносинах.

"Після вчорашнього рішення щодо санкцій обстановка не відповідає проведенню раунду такого діалогу, тим більше що і змісту для нього не набирається, оскільки Вашингтон як не пропонував, так і не пропонує нічого конкретного в даній області", - сказав Рябков.

Нагадаємо, 20 червня США ввели санкці проти 38 фізичних та юридичних осіб, серед яких російські офіційні особи, "чиновники" анексованого Криму та так званих ЛНР/ДНР, російські банки, та проти 20 "дочок" "Транснефти".