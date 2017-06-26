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50 тисяч осіб з Бельгії, ФРН та Нідерландів утворили ланцюг у 90 км, вимагаючи закрити АЕС

Понеділок, 26 червня 2017, 09:16
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50 тисяч людей з Бельгії, Німеччини та Нідерландів у неділю утворили трансграничний людський ланцюг довжиною на 90 км, вимагаючи закрити найбільшу бельгійську атомну станцію "Тіанж".

Про це повідомляє Euractiv.

Протестуючі закликали до негайного закриття двох бельгійських ядерних реакторів, включаючи реактор №2 станції "Тіанж" та реактор №3 АЕС "Дул".

Людський ланцюг простягнувся від "Тіанж", у східній Бельгії, до Льежа, голландського міста Маастрихта та німецького міста Ахен.

 

Обидва зазначених реактора відновили роботу в 2015 році після більше ніж 2-річної перерви, коли там знайшли мікротріщини. Рішення було прийнято після проведення випробувань та консультацій з міжнародними експертами.

Тривалість експлуатації двох інших реакторів "Дул" була продовжена в середині 2015 року на десять років. Хоча спочатку уряд планував вивести їх з експлуатації цього року, а замість цього вони продовжать працювати до 2025 року, коли вони відсвяткують півстоліття.

Близько 40% загальної енергетичної потреби Бельгії та 55% її електроенергії задовольняються ядерною енергетикою.

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