В Кремлі заявили, що готові до будь-якого формату переговорів Трампа та Путіна

Понеділок, 26 червня 2017, 14:10

В Кремлі заявили про готовність до будь-якого формату переговорів між президентом США Дональдом Трампом та президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Протокольна сторона в даному випадку вторинна, оскільки мова йде про можливості першого особистого спілкування двох президентів", - зазначив він.

"Я думаю, що тут російська сторона буде готова на ту форму зустрічі, яка буде зручна для американців або навпаки", - відповів Пєсков на запитання, в якому протокольному форматі відбудеться бесіда лідерів РФ і США.

Пєсков констатував, що "на жаль, поки якихось конкретних напрацювань в цьому контексті немає".

Раніше у Кремлі повідомляли, що зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа може відбутися в Гамбурзі на саміті країн "великої двадцятки", проте точна дата поки не узгоджена.

Саміт групи країн "великої двадцятки" відбудеться в Гамбурзі 7-8 липня.