В Кремлі заявили, що готові до будь-якого формату переговорів Трампа та Путіна

В Кремлі заявили про готовність до будь-якого формату переговорів між президентом США Дональдом Трампом та президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
"Протокольна сторона в даному випадку вторинна, оскільки мова йде про можливості першого особистого спілкування двох президентів", - зазначив він.
"Я думаю, що тут російська сторона буде готова на ту форму зустрічі, яка буде зручна для американців або навпаки", - відповів Пєсков на запитання, в якому протокольному форматі відбудеться бесіда лідерів РФ і США.
Пєсков констатував, що "на жаль, поки якихось конкретних напрацювань в цьому контексті немає".
Раніше у Кремлі повідомляли, що зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа може відбутися в Гамбурзі на саміті країн "великої двадцятки", проте точна дата поки не узгоджена.
Саміт групи країн "великої двадцятки" відбудеться в Гамбурзі 7-8 липня.