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Росія повідомила Раду Європи про скорочення фінансування – МЗС РФ

П'ятниця, 30 червня 2017, 15:45
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Глава МЗС РФ Сергій Лавров повідомив генеральному секретарю Ради Європи Турбйорну Ягланду про рішення Росії призупинити сплату внеску в бюджет РЄ за 2017 рік.

Про це в п'ятницю повідомляє сайт МЗС РФ.

"Міністр проінформував Генсекретаря Ради Європи про рішення призупинити сплату внеску Російської Федерації в бюджет Ради Європи за 2017 рік до безумовного відновлення в повному обсязі повноважень делегації Федеральних Зборів Російської Федерації в Парламентській асамблеї Ради Європи", - ідеться у повідомленні.

У п’ятницю 30 червня МЗС Росії опублікувало заяву, у якій повідомило про рішення призупинити фінансування Ради Європи через "глибоку кризу в ПАРЄ". 

В МЗС РФ стверджують, що з того часу, як проти російської делегації в ПАРЄ були введені санкції через незаконну анексію Криму, "ситуація в ПАРЄ лише деградує".

"Крім того, відсторонення російських парламентаріїв від участі в майбутньому затвердження в ПАРЄ високих посадових осіб Ради Європи, включаючи Генсекретаря, його заступника, Комісара з прав людини і суддів Європейського Суду з прав людини, поставить під сумнів їхню легітимність в контексті відносин Росії з Радою Європи в цілому.", - заявили в російському МЗС.

Раніше Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд повідомляв, що Росія заплатила першу частину внеску в бюджет Ради Європи.

Як відомо, раніше в Держдумі РФ заявили, що покарають Раду Європи за санкції і скоротять внесок на третину.

Генсек Ради Європи пізніше заявив, що загрози Росії "не спрацюють".

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