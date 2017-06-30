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РФ остановила платежи в Совет Европы, дальнейшие отношения под вопросом

Пятница, 30 июня 2017, 15:45
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Россия официально остановила платежи в Совет Европы и поставила под сомнение будущие отношения с СЕ.

Об этом в пятницу сообщает сайт МИД РФ.

Согласно сообщению, глава МИД РФ Сергей Лавров уже проинформировал об этом решении генерального секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда.

"Министр проинформировал Генсекретаря Совета Европы о решении приостановить уплату взноса Российской Федерации в бюджет Совета Европы за 2017 год до безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы", - говорится в сообщении.

В пятницу, 30 июня МИД России опубликовал заявление, в котором сообщил о решении приостановить финансирование Совета Европы из-за "глубокого кризиса в ПАСЕ".

В МИД РФ утверждают, что с тех пор, как против российской делегации в ПАСЕ были введены санкции за незаконную аннексию Крыма, "ситуация в ПАСЕ только деградирует".

"Кроме того, отстранение российских парламентариев от участия в предстоящем утверждении в ПАСЕ высоких должностных лиц Совета Европы, включая Генсекретаря, его заместителя, Комиссара по правам человека и судей Европейского Суда по правам человека, поставит под вопрос их легитимность в контексте отношений России с Советом Европы в целом", - утверждают в российском МИДе.

Ранее Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщал, что Россия заплатила первую часть взноса в бюджет Совета Европы.

Как известно, ранее в Госдуме РФ заявили, что накажут Совет Европы за санкции и сократят взнос на треть.

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