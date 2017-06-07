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В Ірані другий збройний напад: стрілянина і вибух в районі мавзолею Хомейні

Середа, 07 червня 2017, 09:58
оновлено
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В Ірані стався другий за день напад із застосуванням вогнепальної зброї, цього разу в мавзолеї Хомейні.

Про це повідомляє іранське агентство Tasnim в Twitter.

"Про ще одну стрілянину повідомили в мавзолеї імама Хомейні на південь від Тегерана; поки що кілька поранених", - йдеться у повідомленні.

За даними агентства Mehr, напад скоїли троє озброєних чоловікв. Двох із них затримали, третій підірвав на собі пояс з вибухівкою. Окремі змі повідомляють також про 4 нападників, озброєних "калашніковими".

Водночас, за повідомленнями державної агеннції IRNA, вибух терориста-смертника стався на на території святині, а поруч з нею, поблизу місцевої банківської установи.  За попередніми даними, в результаті нападу одна людина загинула, 5 отримали поранення.

Мавзолей Хомейні - меморіальний комплекс, присвячений лідеру ісламська революції і першому вищому керівнику Ірану аятолла Рухолла Мусаві Хомейні. Мавзолей розташований на південь від Тегерану.

Нагадаємо, сьогодні вранці сталася стрілянина в парламенті Ірану, повідомляється про щонайменше двох поранених.

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