В Ірані другий збройний напад: стрілянина і вибух в районі мавзолею Хомейні

В Ірані стався другий за день напад із застосуванням вогнепальної зброї, цього разу в мавзолеї Хомейні.

Про це повідомляє іранське агентство Tasnim в Twitter.

"Про ще одну стрілянину повідомили в мавзолеї імама Хомейні на південь від Тегерана; поки що кілька поранених", - йдеться у повідомленні.

#BreakingNews: Another shooting reported at mausoleum of Imam Khomeini in southern #Tehran; Some injured so far#Iran