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На знак подяки за безвіз євродепутатам пообіцяли безкоштовне пиво у Києві довіку

Четвер, 08 червня 2017, 16:30
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Українська мережа пабів Beer Point вирішила подякувати депутатам Європейського парламенту за ухвалення безвізового режиму з Україною, пообіцявши наливати парламентарям безкоштовне пиво у своїх закладах "довіку".

У Брюсселі встановили сітілайт із подякою, фотографією якого поділилась користувач Facebook Анна Порядинська.

"Безкоштовне пиво назавжди для всіх членів Європейського парламенту. Дякуємо за безвізовий режим для України", - вказано на сітілайті, який розмішений поблизу однієї зі станцій метро, за один кілометр від будівлі Європейського парламенту.

Зазначається, що скуштувати безкоштовно пива євродепутати зможуть у пабах Beer Point у Києві.

Додамо, на офіційному сайті мережі Beer Point та на сторінках у соціальних мережах немає інформації про цю акцію.

Варто відзначити, що за надання безвізового режиму з Україною проголосував 521 депутат Європарламенту, 75 депутатів проголосували проти, 36 утрималися. Однак із інформації про акцію Beer Point не зрозуміло, чи зможуть противники українського безвізу скористатись пропозицією. Також не зрозуміло, чи поширюватиметься акція лише на чинних депутатів, чи нею зможуть скористатися євродепутати, які за три роки оберуться до Європейського парламенту вперше. 

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