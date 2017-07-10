У Стамбулі сотні тисяч людей вийшли на мітинг проти турецької влади

Понеділок, 10 липня 2017, 09:04

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У Стамбулі в неділю відбулася масова демонстрація за участю сотень тисяч людей, яка стала завершенням 400-кілометрового "Маршу справедливості".

Про це повідомляє Hurriyet.

Турецькі громадяни вимагали від уряду припинити утиски по всій країні, які посилилися після невдалої спроби державного перевороту рік тому.

"Марш справедливості" був організований лідером опозиційної Республіканської народної партії Кемалем Кілічдароглу і розпочався 15 червня в Анкарі.

Приводом стало засудження до 25 років ув'язнення депутата-однопартійця Кілічдароглу, колишнього журналіста Еніса Бербероглу, якого звинуватили в "політичному та військовому шпигунстві" через те, що той передав журналістам газети Cumhuriyet фотографії, які були зроблені на початку 2014 року, і які нібито доводять, що розвідка Туреччини постачала зброю на територію Сирії.

Кілічдароглу, виступаючи на мітингу, заявив, 25-денний "Марш справедливості" означає "новий початок" для країни.

Кемаль Кілічдароглу

"Кожен повинен це добре знати. 9 липня - новий крок. Це новий клімат, нова історія, нове народження", - сказав він.

"Починаючи з завтрашнього дня, ми продовжимо наші громадянські методи протесту з головами наших регіональних осередків, партіями, установами та окремими особами, які підтримали цей похід", - додав він.

Як відомо, після провалу путчу Туреччиною вже рік тривають арешти, під час яких було взято під варту близько 50 тисяч людей. Майже 150 тисяч осіб - військових, чиновників, викладачів, поліцейських, співробітників органів юстиції - звільнили з роботи або тимчасово усунули від виконання обов'язків.

Нагадаємо, Європарламент 6 липня схвалив резолюцію із закликом призупинити переговори щодо членства Туреччини в ЄС, якщо Анкара продовжить впроваджувати конституційні зміни, схвалені на референдумі у квітні цього року.