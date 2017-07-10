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В Стамбуле сотни тысяч людей вышли на митинг против турецких властей

Понедельник, 10 июля 2017, 09:04
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В Стамбуле в воскресенье прошла массовая демонстрация с участием сотен тысяч людей, которая стала завершением 400-километрового "Марша справедливости".

Об этом сообщает Hurriyet.

Турецкие граждане требовали от правительства прекратить притеснения по всей стране, которые усилились после неудачной попытки государственного переворота год назад.

"Марш справедливости" был организован лидером оппозиционной Республиканской народной партии Кемалем Киличдароглу и начался 15 июня в Анкаре.

 

Поводом стало осуждение к 25 годам заключения депутата-однопартийца Киличдароглу, бывшего журналиста Энея Бербероглу, которого обвинили в "политическом и военном шпионаже" за то, что тот передал журналистам газеты Cumhuriyet фотографии, которые были сделаны в начале 2014 года, и якобы доказывают, что разведка Турции поставляла оружие на территорию Сирии.

Киличдароглу, выступая на митинге, заявил, что 25-дневный "Марш справедливости" означает "новое начало" для страны.

"Каждый должен это хорошо знать. 9 июля - новый шаг. Это новый климат, новая история, новое рождение", - сказал он.

Кемаль Киличдароглу 

"Начиная с завтрашнего дня, мы продолжим наши гражданские методы протеста с председателями наших региональных ячеек, партиями, учреждениями и отдельными лицами, поддержавшими этот марш", - добавил он.

Как известно, после провала путча в Турции уже год продолжаются аресты, во время которых были взяты под стражу около 50 тысяч человек.

Почти 150 тысяч человек - военных, чиновников, преподавателей, полицейских, сотрудников органов юстиции - уволили с работы или временно отстранили от исполнения обязанностей.

Напомним, Европарламент 6 июля принял резолюцию с призывом приостановить переговоры о членстве Турции в ЕС, если Анкара продолжит внедрять конституционные изменения, одобренные на референдуме в апреле этого года.

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