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Вірусної атаки зазнали компанії у Данії, Франції та Британії

Вівторок, 27 червня 2017, 19:04
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Хакерської атаки зазнали 27 червня не лише українські та російські компанії, але й компанії у Данії, Франції та Британії.

Про це повідомляє Reuters.

Агентство відзначає, що наразі незрозуміло, чи проблеми були викликані одним і тим же вірусом.

В Україні вірус Petya.A вимагає 300 доларів, аби віддати усі заблоковані файли. "Якщо ви бачите цей текст, тоді ваші файли недоступні, тому що зашифровані. Напевно, ви зараз шукаєте варіант, як відновити ваші файли, але не втрачайте цей час. Ми гарантуємо, що ви зможете відновити усі ваші файли безпечно і легко. Усе, що вам треба, це подати платіж та придбати ключ", – йдеться у вірусному повідомленні.

Повідомляється, таке ж повідомлення з'явилося і на комп'ютерах в офісах данської компанії Maersk в Роттердамі.

Данський судноплавний гігант заявив, що постраждав від вірусу в кількох регіонах через відключення комп'ютерів. "Ми можемо підтвердити, що збій викликаний кібератакою", - сказав прес-секретар.

Повідомляється, що постраждали також інші компанії від можливої кібератаки, включаючи французьку компанію будівельних матеріалів Saint Gobain та найбільше у світі рекламне агентство WPP (Британія), хоча незрозуміло, чи їх проблеми спричинені тим самим вірусом.

Зазначимо, що за інформацією The Independent, комп'ютерні мережі виходять з ладу в Іспанії та Індії.

Нагадаємо, Україну атакував масовий інтернет-вірус. Жертвами хакерської атаки стали Кабінет міністрів, Міністерство інфраструктури, Ощадбанк, Укргазбанк, Укрсоцбанк, OTP банк, Укрпошта, Нова пошта, Аеропорт Бориспіль, WOG, KLO, мережа гіпермаркетів Епіцентр, Чорнобильська АЕС, 24 канал.

На початку травня масштабна вірусна атака вразила десятки тисяч комп’ютерів по всьому світу. Вірус WannaCry заражав комп'ютер, шифруючи всі збережені на ньому дані. При цьому зловмисники обіцяли розкодувати файли після отримання викупу.

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