Сын Трампа опубликовал переписку о встрече с юристом из РФ

Старший сын президента США Дональда Трампа опубликовал электронную переписку о встрече, на которой ему якобы предлагали конфиденциальную информацию о Хиллари Клинтон от российского гражданина.

Дональд Трамп-младший опубликовал свои объяснения и электронные письма в Twitter.

В субботу издание New York Times написало, что 9 июня 2016 сын Трампа, зять президента США Джаред Кушнер и на тот момент глава избирательного штаба Пол Манафорт встретились в "Трамп-тауэр" с россиянкой Натальей Весельницькой, которая связана с Кремлем.

По данным издания, на встрече Весельницькая пообещала предоставить компрометирующую информацию на Хиллари Клинтон.

Here's my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ