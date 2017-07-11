Сын Трампа опубликовал переписку о встрече с юристом из РФ

Вторник, 11 июля 2017, 18:57

Старший сын президента США Дональда Трампа опубликовал электронную переписку о встрече, на которой ему якобы предлагали конфиденциальную информацию о Хиллари Клинтон от российского гражданина.

Дональд Трамп-младший опубликовал свои объяснения и электронные письма в Twitter.

В субботу издание New York Times написало, что 9 июня 2016 сын Трампа, зять президента США Джаред Кушнер и на тот момент глава избирательного штаба Пол Манафорт встретились в "Трамп-тауэр" с россиянкой Натальей Весельницькой, которая связана с Кремлем.

По данным издания, на встрече Весельницькая пообещала предоставить компрометирующую информацию на Хиллари Клинтон.

Here's my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 11 липня 2017 р.

Трамп-младший вел переписку с публицистом Робом Голдстоуном, который предлагал организовать встречу от имени человека по имени Эмин. "Я знаком с Эмином с 2013 года ... Он с отцом владеет в Москве солидной компанией", - написал сын президента США.

Очевидно, речь идет об Эмине Агаларове и его отце Аразе, которые являются владельцами Crocus Group.

В письме Голдстоуна говорится, что "Королевский прокурор России" предложил предоставить "определенные официальные документы и информацию о Хиллари и ее отношениях с Россией , которая была бы очень полезной для вашего отца".

Трамп-младший отвечает: "Если это то, что вы говорите, мне нравится". Отметим, что в России нет королевской прокуратуры, а есть генеральная прокуратура.

Тема электронного письма от Голдстона указана как "Россия - Клинтон, конфиденциальная информация".

Трамп-младший ранее уверял, что заранее не получал предложений о компромате на Клинтон. Он также заявил, что сначала хотел провести телефонный разговор, но в конце концов согласился на встречу.

"Встреча стала самой большой ерундой, которую я слышал. И меня действительно это волновало", - написал Трамп-младший.

Весельницька известна как противница американского "закона Магнитского" и пытается пролоббировать его отмену. Трамп-младший заявил, что на встрече она говорила именно об этом и не предоставила никакой информации о Клинтон.