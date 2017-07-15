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Нападник на готель у Хургаді діяв за вказівкою ІДІЛ – ЗМІ

Субота, 15 липня 2017, 16:03
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Чоловік, що вчинив напад з ножем у єгипетському курортному місці Хургаді, був ісламістом.

Про це повідомляє видання Spiegel, яке наводить посилання на dpa, що посилається на джерела у силах Безпеки у Каїрі.

Повідомляється, що нападник підтримував контакти з терористами "Ісламської держави", які і наказали йому обрати іноземців в якості цілі.

Нападник, згідно з повідомленнями ЗМІ, був студентом з півночі Єгипту і поділяв ідеї радикального ісламізму.

Як відомо, в результаті нападу загинули дві громадянки Німеччини.

Напад стався напередодні, 14 липня, на закритому пляжі готелю "El Palacio" у Хургаді. Чоловік з ножем потрапив на територію готелю з громадського пляжу, розташованого поруч. Він напав на кілька груп туристів, в результаті чого, крім двох загиблих, постраждали ще щонайменше чотири особи, повідомило міністерство внутрішніх справ Єгипту. Міністерство закордонних справ Чехії підтвердило, що серед постраждалих - 36-річна туристка з цієї країни, яка отримала поранення в ногу.

Спочатку єгипетські ЗМІ повідомили, що під час нападу загинули дві громадянки України. Проте потім ця інформація була спростована. 

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